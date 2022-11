Nach Übernahme : Musk warnt Twitter-Belegschaft vor Pleite

Elon Musk hat die Twitter-Belegschaft vor einer möglichen Pleite des Kurznachrichtendienstes gewarnt (Archivfoto). Foto: AP/Susan Walsh

New York Bislang haben viele Mitarbeiter nur über Tweets erfahren, was ihr neuer Boss über die Zukunft des Kurznachrichtendienstes denkt. Jetzt mailt er ihnen und stellt sich später ihren Fragen. Seine Botschaft hat es in sich.

Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk hat seine nach Massenentlassungen verbliebenen Angestellten auf schwierige Zeiten eingestimmt und vor einer möglichen Firmenpleite gewarnt. Wenn die Online-Plattform keine neuen Einnahmequellen erschließe, könnte ihr der Kollaps drohen, schrieb Musk in einer E-Mail an die Belegschaft, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Zudem ordnete er an, dass die Mitarbeiter ab Donnerstag alle mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sein müssten, die Arbeit im Homeoffice sei nicht mehr erlaubt.

Bei einer Betriebsversammlung am Nachmittag (Ortszeit) sagte Musk, einige „herausragende“ Angestellte könnten um Ausnahmen von der Büropflicht bitten, die er persönlich prüfen würde, zitierte ihn ein Mitarbeiter im Gespräch der AP. Wem das nicht passe, könne kündigen. In seiner E-Mail vom Mittwochabend hatte Musk das Aus fürs Homeoffice damit begründet, dass vor Twitter harte Zeiten lägen und Erfolg nur durch intensive Arbeit zu erreichen sei.

Musk zeichnete in dem Rundschreiben ein düsteres Bild der Lage. „Tut mir leid, dass dies meine erste E-Mail an das ganze Unternehmen ist, aber es gibt keine Möglichkeit, die Botschaft zu beschönigen“, schrieb er. Twitter verdiene sein Geld derzeit fast ausschließlich mit Werbung. „Ohne erhebliche Einnahmen aus Abonnements ist die Chance groß, dass Twitter den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung nicht überlebt“, schrieb er. „Etwa die Hälfte unserer Einnahmen muss durch Abonnements kommen.“ In den vergangenen zehn Tagen habe Twitter sich darauf konzentriert, einen neuen Abo-Dienst für 7,99 Dollar pro Monat zu starten.

Eine Reihe bekannter Unternehmen hat seine Werbung bei Twitter erst einmal ausgesetzt, um zu sehen, wie sich Musks Ankündigung auswirken wird, die Regeln zu lockern, mit denen Twitter bislang gegen Hetzreden und Falschinformationen vorgegangen ist.

Im neuen Abo-Service bekommen Bezahlprofile ein blaues Häkchen, das Twitter nach eingehender Prüfung bisher nur verifizierten Accounts von Prominenten, Politikern und Unternehmen gewährte. Doch hat die Neuerung dazu geführt, dass neu gekaufte Fake-Konten von Betrügern aus dem Boden sprießen, die sich unter anderen als Basketballstar LeBron James und Ex-Präsident George W. Bush ausgaben und über diese Profile Falschinformationen oder anzügliche Sprüche posteten.

In einer zweiten E-Mail wies Musk die Belegschaft an, der Beseitigung von „Bots, Trollen und Spam absolute Top-Priorität“ einzuräumen.

Bei der Betriebsversammlung habe der neue Eigentümer indes Nachfragen von Angestellten abgebügelt, wie Twitter denn mit einer drastisch gestutzten Belegschaft seine Verpflichtung zum Schutz der Daten und Privatsphäre von Nutzern einhalten solle, sagte die Gewährsperson der AP. Musk habe geantwortet, dass er als Chef des Elektroautobauers Tesla schon wisse, wie das funktioniere.

Nach Angaben eines Twitter-Führungsmitglieds feuerte Musk vergangene Woche etwa die Hälfte der Belegschaft, zu der vor einiger Zeit noch 7500 Menschen gehört haben. Inzwischen springen offenbar immer mehr hochkarätige Köpfe bei Twitter von sich aus ab.

Die Chefin für Informationssicherheit, Lea Kissner, kündigte via Tweet an, das Unternehmen zu verlassen. Auch Yoel Roth, Chef der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit beim Online-Dienst, habe seine Kündigung eingereicht, hieß es in einer internen Mitteilung, aus der ein Top-Manager zitierte. Der bisherige Datenschutzbeauftragte bei Twitter, Damien Kieran, nahm ebenfalls seinen Hut.

Der Cybersicherheitsexperte Alex Stamos twitterte, es bestehe die ernste Gefahr, dass Twitter mit seinem drastisch reduzierten Personal gegen Vorschriften zur Datensicherheit verstoße. Twitter habe mit einem internen Sicherheitsmodell Fortschritte gemacht und werde bei einem Rückfall Ärger mit den Behörden in den USA und Europa bekommen.

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC erklärte, sie verfolge die Entwicklung bei Twitter mit tiefer Sorge. „Kein Vorstandschef und kein Unternehmen steht über dem Gesetz“, erklärte sie. Die FTC habe Instrumente, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und sie werde davon Gebrauch machen. Ob sie gegen Twitter ermittelt, teilte die FTC nicht mit.

Twitter hatte im Mai 150 Millionen US-Dollar Strafe bezahlt, weil es 2011 gegen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zu verbesserter Informationssicherheit verstoßen hatte.

(zeit/dpa)