Weltweit größtes Online-Shopping-Festival : Was Sie zum Singles‘ Day am 11.11. wissen müssen

In Chinas Hauptstadt Peking wird für den bevorstehenden Singles' Day am 11. November 2022 geworben. Foto: AP/Ng Han Guan

Düsseldorf Der Singles‘ Day ist hierzulande noch nicht so etabliert wie der Shopping-Tag Black Friday. Dabei übertrifft der Singles Day den Black Friday und den Cyber Monday bei weitem. Der Ursprung dieses Tages ist etwas unromantisch.

In Amerika und mittlerweile auch in Europa und Deutschland locken Geschäfte und Online-Händler am Black Friday mit Rabatten. Das Pendant dazu ist der Singles‘ Day, der seinen Ursprung in China hat. Der Black Friday ist hierzulande inzwischen fest etabliert und auch der Singles‘ Day wird von immer mehr Händlern in Deutschland genutzt, um mit Sonderangeboten Käufer anzulocken.

Was ist der Singles‘ Day?

Der Singles‘ Day, auch als "Double 11" bekannt, ist die größte Online-Verkaufsveranstaltung der Welt. Im Jahr 2019 gab Alibaba laut Nachrichtendienst Reuters an, kurz vor der 24-Stunden-Marke 1,3 Milliarden Lieferaufträge erhalten zu haben, was bedeutet, dass 93 Prozent der chinesischen Bevölkerung nach dem Singles' Day ein Paket erhalten hätten. Der Singles‘ Day wurde 2009 vom Online-Großhändler Alibaba ins Leben gerufen nach dem Vorbild des sogenannten Black Friday der US-Internetwirtschaft. Architekt des Singles’ Day ist der Alibaba-CEO Daniel Zhang. Der Singles‘ Day ist mittlerweile im asiatischen Raum ein multimediales Ereignis. Große TV-Shows läuten den Rabatt-Tag ein.

Wann findet er statt?

Am 11. November ist Singles‘ Day. Er findet jährlich statt.

Woher hat er seinen Namen?

Seinen Ursprung hat der Singles‘ Day in China. Dort wird der Tag auch Guanggun Jie genannt. Am 11. November 1993 sollen an der Universität in Nanjing alleinstehende Studenten den Tag als Singles‘ Day ausgerufen haben um das Single-Dasein zu feiern. Die Zahl 1 symbolisiert einen Single und da das Datum 11.11. viele Einsen hat, bot sich dieser Tag an. Andere Universitäten übernahmen diese neu geschaffene Tradition des Anti-Valentinstag. Es wurden Single-Partys, Blind-Date-Partys oder Karaoke-Veranstaltungen organisiert. Ursprünglich der Legende nach als Junggesellentag ausgerufen, feiern inzwischen alle Geschlechter den Singles‘ Day. Ob sich die Singles an diesem Tag auch gegeseitig beschenkten, ist unklar. Tatsache ist aber, dass immer mehr Händler diesen neu geschaffenen Party- und Dating-Tag nutzten, um Rabatte und Sonderangebote zu platzieren.

Wie viel können Sie am Singles‘ Day sparen?

Die Rabatte der Händler fallen unterschiedlich aus. Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Von 11 bis 50 Prozent oder sogar 70 Prozent ist die Bandbreite an Rabatten groß.

Was ist der Unterschied zum Black Friday?

Die Rabatte am Singles‘ Day sind etwas höher. Laut der Social-Shopping-Plattform Mydealz konnten Verbraucher 2019 und 2020 am Singles Day mit 30,3 Prozent durchschnittlich etwas mehr sparen als in der Zeit vom Black Friday bis zum Cyber Monday (28,9 Prozent). So waren etwa Spielzeug, Smartphones, Notebooks und Smart-Home-Produkte am Singles’ Day preiswerter als am Black Friday. Bei den Umsätzen gibt es einen großen Unterschied. Der Singles’ Day übertrifft den Black Friday bei weitem. (Siehe auch „Wie viel Geld wurde 2021 ausgegeben?“)

Wie wichtig ist der Singles’ Day für Deutschland?

In Deutschland ist der Singles‘ Day weniger bekannt als der Black Friday. 2018 ergab eine Umfrage unter 206 Online-Händler, das 72,3 Prozent der Befragten den Singles‘ Day nicht kannten, gibt der Anbieter für Markt- und Konsumentendaten statista.com an. Bei den Konsumenten waren es sogar 86,5 Prozent der Befragten, für die der Rabatt-Tag unbekannt war. Inzwischen gewinnt der Tag immer mehr an Bedeutung. Unternehmen wie Saturn, Mediamarkt, Otto, Lidl-Onlieshop oder About You beteiligen sich neben den Online-Shop-Riesen Amazon und Aliexpress an Rabattaktionen.

Wie lange geht der Singles‘ Day?

Angebote der Händler werden oft schon einige Tage vor dem 11. November ausgerufen und gehen ein paar Tage über den 11. November hinaus. Höhepunkt ist aber der 11. November.

Bei welchen Schnäppchen ist Vorsicht geboten?

Gerne werden schon mal Ladenhüter als Schnäppchen angeboten. Die Verbraucherschutzzentrale rät, die Preise mit Hilfe von Preissuchmaschinen zu vergleichen. Manch ein Rabatt sei in den Onlineshops an Aktionstagen aufgeblasen. Der angegebene Ursprungspreis entspricht dann nicht dem aktuellen Marktpreis und der angepriesene satte Rabatt entpuppt sich als magerer Preisnachlass. Ansonsten gilt, was sonst auch beim Onlineshopping beachtet werden sollte. Den Online-Shop genau prüfen und einen Blick ins Impressum und in die AGB werfen. Erfahrungsberichte anderer Kunden können ebenso hilfreich sein. Bietet der Onlineshop nur Vorkasse an, ist besondere Vorsicht geboten.

Wie viel Geld wurde 2021 ausgegeben?