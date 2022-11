Strategie von Wohnungskonzern : LEG verfolgt vorerst keine Neubauprojekte mehr

Düsseldorf Der Düsseldorfer Wohnungskonzern zieht strategische Konsequenzen aus Inflation, Energiekrise, hohen Baukosten und gestiegenen Zinsen. Derweil steigt der Gewinn bis September um zwölf Prozent.

Bei einem Anstieg des operativen Gewinns um zwölf Prozent in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres und einer Leerstandsquote, die bei 2,1 Prozent ein Rekordtief erreicht hat, könnte man beim Wohnungskonzern LEG Immobilien glauben, alles sei in Butter.

Wäre da nicht der Ukraine-Krieg, dessen Folgen auch die Energiekosten für das Düsseldorfer Unternehmen nach oben treiben, wären da nicht die deutlich gestiegenen Baukosten und die ebenfalls gestiegenen Zinsen, die das Bauen auch für die LEG teurer machen: „Auch an uns gehen Ukraine- und Energiekrise, Zinsanstieg und gestiegene Baukosten nicht spurlos vorbei, worauf wir mit einer Anpassung unserer Geschäftsstrategie und hoher Kostendisziplin reagieren. Wir wollen nur das ausgeben, was wir selbst einnehmen“, erklärte LEG-Chef Lars von Lackum am Donnerstag.