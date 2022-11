Inflationsprämie​: Deutsche Bank zahlt Beschäftigten 1500 Euro ​

Frankfurt Die Deutsche Bank folgt dem Beispiel anderer Unternehmen und will ihren Beschäftigten einen Inflationsausgleich auszahlen. Tarifangestellte des größten deutschen Kreditinstituts sollen zusätzlich zu ihrem Dezembergehalt eine steuerfreie Prämie von 1500 Euro erhalten.

Das schrieb die Deutschen Bank am Donnerstag in einer internen Mitteilung an die Mitarbeitenden. „Die Bank wird die weitere Entwicklung genau beobachten und in Betracht ziehen, im kommenden Jahr eine weitere Tranche über 1500 Euro zu zahlen.“ Die Gewerkschaften fordern seit Wochen, dass Geldinstitute die finanzielle Belastungen ihrer Beschäftigten ausgleichen.