Nach Musk-Übernahme : „Tut mir leid, das hier ist einfach nichts für mich“ - Prominente verlassen Twitter

Düsseldorf Elon Musk hat mit der Übernahme von Twitter für viel Unruhe gesorgt. Zweifelhafte Tweets des Milliardärs, Massenentlassungen, Werbekunden, die sich zurückziehen. Einige prominente Twitter-Nutzer zogen die Konsequenzen.

Nach monatelangem Gezerre um die Social-Media-Plattform Twitter hat Elon Musk den rund 44 Milliarden Dollar (44,2 Mrd Euro) teuren Kauf des Kurznachrichtendienstes am 27. Oktober 2022 abgeschlossen. Daraufhin überschlugen sich die Ereignisse. Der nun alleinige Besitzer von Twitter verlor keine Zeit mit dem Umbau. Ranghohe Führungskräfte wurden sofort gefeuert, Massenentlassungen folgten eine Woche später. 3700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz waren betroffen. Dann kam die Rolle rückwärts, weil der Kahlschlag wohl zu radikal ausfiel. An die App selber will der Tesla-Gründer auch ran. Der 51-Jährige versprach bei Twitter weniger Kontrolle über Inhalte, weniger Fake-Accounts und mehr Spaß, weil er die Redefreiheit bei Twitter eingeschränkt sehe.