Chaos bei Twitter : Musk stoppt neues Häkchen für Prominente nach wenigen Stunden

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat die Einführung eines neuen Symbols für verifizierte Accounts prominenter Nutzer nach nur wenigen Stunden gestoppt. Einigen Nutzern fiel am Mittwoch auf, dass das graue Häkchen mit dem Wort „Official“ in ihren Profilen erst auftauchte und dann wieder verschwand. Er habe es „gekillt“, antwortete Musk daraufhin dem bekannten Tech-Blogger Marques Brownlee bei Twitter .

Ob Musk damit Brownlees Markierung, das Symbol insgesamt oder nur dessen Einführung am Mittwoch meinte, wurde nicht abschließend klar. Aber dass Musk das Häkchen für Abo-Kunden als „großen Ausgleicher“ bezeichnete, deutete darauf hin, dass die „Offiziell“-Markierung schon wieder Vergangenheit sein könnte. „Bitte nehmen sie zur Kenntnis, dass Twitter in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen wird“, schrieb er auch. „Wir werden behalten, was funktioniert“ - und das andere wieder ändern.