„Gas & Power“ : Siemens will Energiesparte separat an die Börse bringen

Siemens will Energiesparte separat an die Börse bringen

München Vor Jahren hat Siemens die Lichttechnik-Tochter Osram an die Börse gebracht. Jetzt soll mit dem gleichen Prozedere die Energiesparte ausgegliedert und an die Börse gebracht werden.

Siemens will die kriselnde Kraftwerksparte ausgliedern und als neue Gesellschaft an die Börse bringen. Damit trennt sich der Münchner Konzern von einem Bestandteil seines Kerngeschäfts und treibt seine Ausrichtung auf digitale Technologien weiter voran. Die neue Gesellschaft soll zudem Siemens Mehrheitsanteil am Gemeinschaftsunternehmen Siemens Gamesa, der Windkraftsparte, übernehmen, wie der Konzern am Dienstagabend in München mitteilte. Eine Börsennotierung wird bis zum 20. September des kommenden Jahres angestrebt.