Diesel-Affäre : Porsche muss 535 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Stuttgart Nachdem bereits VW 2018 eine hohe Geldstrafe akzeptiert hat, muss nun auch die Volkswagen-Tochter Porsche eine hohe Summe wegen des Dieselskandals zahlen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro.

Grund seien unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung im Hinblick auf die Emissionen von Fahrzeugen im Zeitraum ab 2009, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Schon im vergangenen Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zuge der Diesel-Ermittlungen ein Bußgeld von einer Milliarde Euro gegen Volkswagen verhängt. Im Herbst folgte die Behörde in München und brummte Audi ein Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro auf. Ein Verfahren läuft außerdem auch gegen den Zulieferer Bosch. Die Geldbußen gegen VW und Audi gingen an die jeweiligen Länderkassen. Darauf entbrannte ein Streit über die Verteilung.