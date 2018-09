Diesel-Affäre: VW angeblich zu Einigung mit Regierung bereit

Hamburg VW ist im Dieselstreit angeblich zu einer Einigung bereit. Der Konzern stimmt einem Insider zufolge erneuten Umweltprämie zum Austausch älterer Diesel mit Euro 4 und zum Teil auch mit Euro 5 Abgasnorm zu.

Als erstes hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Laut dem Nachrichtenmagazin soll Volkswagen-Chef Herbert Diess in einer Videokonferenz mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Mittwoch versprochen haben, sich an Nachrüstungen von älteren Dieselautos finanziell zu beteiligen. Außerdem wolle Diess ein großes Umtauschprogramm für Autos der Schadstoffklassen Euro 4 und 5 auflegen. Man werde "maßgeschneidert für jeden Kunden das richtige Angebot zum Umstieg vorlegen", heiße es aus dem VW-Konzern.

Scheuer verhandelt mit den drei großen deutschen Herstellern VW, Daimler und BMW über ein Maßnahmenpaket, um Diesel-Fahrverbote in Städten zu verhindern. Am Freitag will sich Kanzlerin Angela Merkel dazu mit mehreren Fachministern treffen. Die Bundesregierung ringt seit langem um eine gemeinsame Linie in der Dieselkrise.