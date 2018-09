BMW: Im Oktober könnten fast alle Autohäuser schließen - Streit mit Händlern

München Der bayerische Autobauer BMW streitet einem Zeitungsbericht zufolge mit seinen Vertragshändlern über neue Vereinbarungen. Das könnte den Verkauf von Autos und Ersatzteilen in Deutschland massiv gefährden.

"Die uns vorgelegten Verträge über ein Geschäftsmodell 2018+ werden wir so nicht unterschreiben", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher BMW Vertragshändler, Peter Reisacher, der Zeitung. Damit droht dem Konzern eine gefährliche Lage. Die Häuser, die für elf Milliarden Euro Umsatz bei BMW stehen, müssten Ende des Monats die Arbeit einstellen. Nur 50 der 600 BMW-Häuser gehören dem Bericht zufolge dem Konzern selbst.

Der Ärger der Händler sitzt laut "SZ" tief. Ihr Verband appellierte an den Hersteller, die Partnerschaft zu den Händlern wiederherzustellen, "die seit zehn Jahren nicht mehr gelebt wird". Die Händler fürchten neben sinkenden Margen auch die Ausweitung des Direktvertriebs, den der Konzern mit Großkunden selbst erledigt. Künftig soll die Münchner Zentrale nach Angaben aus Händlerkreisen noch viel mehr an ihnen vorbei machen können, zum Beispiel auch das Geschäft im Internet. Gleichzeitig fordert der Konzern von den Händlern hohe Investitionen, etwa in ansprechendere Verkaufsräume.