Wegen Corona-Krise : Neue iPhones kommen „einige Wochen später“ in den Handel

Neue iPhones kommen „einige Wochen später“ in den Handel

Ein Apple Store in Santa Monica in den Usa (Archivfoto). Foto: AP/Richard Vogel

Cupertino Trotz der Corona-Pandemie hat der Smartphone-Hersteller Apple seinen Umsatz im vergangenen Quartal gesteigert. Dabei hat auch das günstigere iPhone SE geholfen. Mit dem Kauf der nächsten Modelle müssen Kunden allerdings länger als üblich warten.

Die neuen Modelle von Apples iPhone werden in diesem Jahr nicht wie gewohnt im September in den Handel kommen. Apple rechne damit, dass die Geräte erst „einige Wochen später“ verfügbar sein werden, sagte Finanzchef Luca Maestri am Donnerstag.