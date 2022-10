Wachstum trotz Corona in Mönchengladbach : 2020 machte das Handwerk 1,9 Milliarden Euro Umsatz

Mönchengladbach Das erste Jahr der Pandemie war zumindest den Gesamtzahlen nach ein gutes für das Mönchengladbacher Handwerk: Mehr Mitarbeiter machten auch mehr Umsatz. Aber wie sieht es jetzt aus?

Das Handwerk in Mönchengladbach ist trotz der Corona-Pandemie weiter gewachsen. Das geht aus der Handwerkszählung NRW für das Jahr 2020, also dem ersten Pandemie-Jahr, hervor. Die Daten hat das Statistische Landesamt it.NRW veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Handwerksunternehmen in Mönchengladbach 2020 um 0,8 Prozent auf 1826 gestiegen. Was aber noch viel entscheidender ist: Der Jahresumsatz der Handwerksbetriebe wuchs um 5,1 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Mit anderen Worten: Trotz Corona und Lockdowns verdienten die Handwerksbetriebe in Mönchengladbach im Jahr 2020 mehr Geld als vor der Pandemie.