Monheim Jugendhilfe : 1,35 Millionen Euro mehr für belastete Familien

Monheim Der Fachbereich Jugend und Familie verzeichnete während der Coronazeit mehr Fälle von häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdungen. Die Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung sind gestiegen. Einige Familien benötigen eine sehr intensive Begleitung.

(elm) Offenbar sind die schädigenden Wirkungen, die die Corona-Schutzmaßnahmen auf ohnehin vorbelastete Monheimer Familien hatten, größer als angenommen. In seiner nächsten Sitzung soll der Rat der Stadt daher überplanmäßige Mittel im Jugendhilfebudget in Höhe von 1,35 Millionen Euro bewilligen. Schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 habe der Fachbereich Kinder, Jugend und Familien wegen akuter familiärer Krisen und Kindeswohlgefährdungen und teils auf Wunsch der Jugendlichen selbst eine deutliche Steigerung der Inobhutnahmen verzeichnet, heißt es in der Vorlage. Hier nimmt Bereichsleiterin Simone Feldmann an, dass dies mit den coronabedingten Mehrbelastungen, wie Existenzängsten, den begrenzten Freizeitmöglichkeiten und Distanzlernen, reduzierten Betreuungsangeboten, den Quarantänen und nur eingeschränkten präventiven Angeboten zusammenhängt. Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 mündeten viele der Inobhutnahmen in zusätzliche und nicht geplante ambulante sowie stationäre Hilfen zur Erziehung. Allein letztere schlagen mit 567.000 Euro zu Buche.