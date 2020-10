Angebot im Tarifstreit : Arbeitgeber bieten im öffentlichen Dienst 3,5 Prozent mehr Lohn

Berlin Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben in den Tarifverhandlungen eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten angeboten. Die Gewerkschaft Verdi bezeichnet das Angebot als „respektlos“.

Bund und Kommunen haben im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts eine in drei Stufen aufgeteilte lineare Lohnerhöhung von insgesamt 3,5 Prozent angeboten. Außerdem sollen alle Beschäftigten eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro erhalten, teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Berlin mit. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in der nächsten Verhandlungsrunde einen Abschluss finden", erklärte Seehofer mit Blick auf die am Donnerstag anstehende Fortsetzung der Verhandlungen.