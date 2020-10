Neue Corona-Beschlüsse : Betreiber sehen neue Messen nicht in Gefahr

Düsseldorf Trotz der neuen Corona-Beschlüsse gehen die deutschen Messegesellschaften davon aus, dass sie weiter Messen ausrichten dürfen. Wenn man ein entsprechendes Hygienekonzept vorlege, dürfe man auch ein Messe abhalten.

Zahlreiche Messen wurden in diesem Jahr abgesagt. Andere in den kommenden Monaten fallen mehrere Nummern kleiner aus, etwa die Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen im November und die Berliner Ernährungsmesse Grüne Woche im Januar. Sie sind dieses mal Fachbesuchern vorbehalten. In den nächsten Monaten stehen eine Reihe weiterer bekannter Messen an, etwa die Kunstmesse Art Cologne in Köln. Andere Leistungsschauen sind vom Winter ins Frühjahr verschoben worden, darunter die Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt.