Start-up macht Handys wasserfest : Henkel Tech Ventures investiert in Actnano aus Boston

Düsseldorf Der Düsseldorfer Dax-Konzern sucht über seine Risikokapital-Tochter nach neuen Technologien. Nun wurde man in den USA fündig – bei einem jungen Unternehmen, dass nicht nur Smartphones schützen kann.

Da die Technologie auch in Konsumelektronik zum Einsatz kommen kann, deckt das Start-up gleich zwei Bereiche ab, in denen in den kommenden Jahren die Computerisierung weiter zunehmen dürfte. So kann die Technologie von Actnano beispielsweise eingesetzt werden, um etwa die Elektronik in Smartwatches vor Schweiß zu schützen. Die Beschichtungen kommen aber auch in Smartphones zum Einsatz, so dass diese in einer Tiefe von bis zu einem Meter rund 30 Minuten unter Wasser bleiben können.