Am 27. und 28. Oktober live : So läuft der digitale Ruhrsummit 2020

Die Bühne für die Auftritte von Start-ups ist animiert worden, um auch in diesem Jahr in der virtuellen Welt ein wenig „Jahrhunderthallen-Charme“ zu vermitteln. Foto: Ruhrhub

Bochum Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 5000 Teilnehmer für den Ruhrsummit in Bochum angemeldet. Das Coronavirus verhindert eine Neuauflage in diesem Jahr. Die Macher setzen daher auf ein rein digitales Format – und haben sich dafür eine Menge einfallen lassen.

Der Ruhrsummit hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Gründerkonferenzen in NRW entwickelt. Allein im vergangenen Jahr hatten sich im Vorfeld mehr als 5100 Teilnehmer angemeldet. Doch das Coronavirus zwingt natürlich auch die Macher des Ruhrsummits zum Umdenken. Während einige Veranstalter große Events abgesagt haben, setzt das Team des Ruhrsummits stattdessen auf die Chancen der Digitalisierung.

Was ändert sich aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus?

Praktisch alles. Die fünfte Auflage des Ruhrsummit wird 2020 als rein digitale Veranstaltung stattfinden. Das Team vom Ruhrhub hat dazu einen digitalen Zwilling der eigentlichen Heimat des Ruhrsummits, der imposanten Bochumer Jahrhunderthalle, bauen lassen. Die aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus nötig gewordenen Änderungen ermöglichen es den Machern erstmals, ganz gezielt auch Interessenten weltweit anzusprechen. Durch die internationale Ausrichtung soll der Summit auch für Start-ups noch interessanter werden.

Erstmals wird der Ruhrsummit zudem vom Essener Ruhrhub veranstaltet, die Schirmherrschaft hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart übernommen. Die Rheinische Post ist wie im vergangenen Jahr Medienpartner.

Wann findet der Ruhrsummit statt?

Wie in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung an zwei Tagen stattfinden – dem 27. und 28. Oktober. Am Dienstag beginnt der Ruhrsummit dabei um 14 Uhr und endet um 20:30 Uhr mit einer Fuck-up-Night. Am Mittwoch geht es bereits um neun Uhr los. Dafür endet der Summit allerdings auch bereits um 15:30 Uhr.

Welche Auftritte sind geplant?

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Mischung aus regionalen Köpfen aus der Szene und deutschlandweit bekannten Gesichtern. So werden der Gründer des E-Scooter-Anbieters Tier Mobility, Lawrence Leuschner, und der Investor Ralf Dümmel aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ erwartet. In der Sendung hatte auch Anne Lemcke mit ihrem Gewürz-Unternehmen Ankerkraut ihren Durchbruch. Sie sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr beim Ruhrsummit auftreten, musste die Teilnahme jedoch ganz kurzfristig absagen.

Eine Art Stammgast ist hingegen OMR-Gründer Philipp Westermeyer, der wie in den vergangenen Jahren einen Live-Podcast aufzeichnen wird. Hinzu kommen unter anderem Auftritte von Babymarkt-Chef Bastian Siebers, NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart oder Dalia Das, der Gründerin des Technologie-Bootcamp-Anbieters Neuefische.

Welche Angebote gibt es neben den Auftritten?

Der Ruhrsummit lebt vom Austausch zwischen Start-ups, Investoren, Unternehmen und einfachen Besuchern. Da dies in diesem Jahr in physischer Form nicht möglich ist, haben die Organisatoren einige digitale Formate entwickelt. So wird es zum Beispiel sogenannte „Table-Discussions“, bei denen ein Moderator mit zwölf Teilnehmern diskutiert. Wer keinen Platz am virtuellen Tisch ergattern kann, kann trotzdem stumm dabei sein und zuhören. Start-ups und Unternehmen können sich und ihre Angebote an einem virtuellen Messestand präsentieren. Darüber hinaus gibt es verschiedene Formate, um Start-ups, Investoren und Unternehmen in Kontakt zu bringen.

Was kostet die Teilnahme an der Veranstaltung?

Bis zum 18. Oktober gibt es das günstigste Ticket für Teilnehmer noch für 22,04 Euro (anschließend 33,64 Euro). Mit diesem kann man an den meisten, aber eben nicht an allen Formaten teilnehmen (zum Beispiel den Speed-Matches). Auch der Start von Videochats ist hierbei nicht möglich. Für Start-ups, Unternehmen und Investoren gibt es Extra-Tickets mit zusätzlichen Funktionen. Die Preise sind hierbei je nach Kategorie gestaffelt. Start-ups zahlen aktuell noch 33,64 Euro (anschließend 45,24 Euro), Unternehmen 114,84 Euro (161,24 Euro) und Investoren 172,84 Euro (242,44 Euro).

Wie kann man teilnehmen?

Am Ruhrsummit kann man über den Webbrowser auf allen gängigen Geräten teilnehmen, sofern eine Verbindung zum Internet mit ausreichender Bandbreite besteht.

