Teures Schnitzel : Schweinepest in China lässt Fleischpreise in Deutschland steigen

Schweinepest in China lässt Fleischpreise in Deutschland steigen

Rippen und Bauchfleisch vom Schwein werden in einem Zerlegebetrieb auf dem Gelände des Fleischgroßmarkts (FGH) verarbeitet (2018). Die Schweinepest in China lässt in Deutschland die Preise von Wurst und Schnitzel in die Höhe schnellen.

Bonn Der Ausbruch der Schweinepest in China wirkt sich in Deutschland auf die Preise von Wurst- und Fleischwaren aus. Vom gestiegenen Preisniveau profitieren heimische Züchter.

Die Schweinepest in China lässt in Deutschland die Preise von Wurst und Schnitzel in die Höhe schnellen. Durch die größere chinesische Nachfrage auf dem Weltmarkt seien die Preise für Schweinefleisch im September 2019 um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das sagte Thomas Els von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Preise für Fleisch- und Wurstwaren insgesamt hätten in diesem Zeitraum um 5,4 Prozent zugelegt.