Nahverkehr : Regionalzüge häufiger unpünktlich

Eine S-Bahn fährt durch Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Bahn kämpft bei ihrer Personenahverkehrs-Tochter mit Problemen. 2018 verschlechterte sich die Pünktlichkeitswerte. Vor allem NRW ist betroffen.

Baustellen, technische Defekte, Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen und Extremwetter erschweren der Deutsche Bahn zunehmend auch im Regionalverkehr den Betrieb. Wie der Staatskonzern am Montag mitteilte, betrug die Pünktlichkeitsquote, also der Anteil der Züge, die weniger als sechs Minuten verspätet waren, bei der Tochter DB Regio in NRW im vergangenen Jahr 91,3 Prozent. 2017 hatte der Wert bei 92,5 Prozent gelegen. Schlechter als in NRW war die Quote 2018 nur in Bremen, Schleswig-Holstein und Hessen. Im bundesweiten Schnitt betrug sie 94,1 Prozent.

NRW sei ein Bundesland mit hoher Verkehrsdichte, sagte ein Bahnsprecher. Insbesondere der Knoten Köln sei stark belastet. „Die Strecke zwischen Köln und Dortmund ist mit einer Auslastung von 140 Prozent an ihren Grenzen.“ Gerade langlaufende Linien wie die RE5 zwischen Wesel und Koblenz und die RE1 zwischen Hamm und Aachen passierten zahlreiche hoch frequentierte Knoten, bei denen sich auch kleine Störungen aufsummierten.

Info Die Nahverkehrs-Tochter in Zahlen Das Unternehmen Die Bahn-Tochter DB Regio sitzt in Frankfurt. Sie ist für den Personennahverkehr zuständig. Das Unternehmen ist in zwei Bereiche untergliedert: Schiene und Bus. Verkehrsleistung Täglich fahren gut 22.700 Züge auf 340 Linien mit 300.000 Halten pro Tag.

Den Verantwortlichen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist die Situation ein Dorn im Augen. Wegen mangelnder Leistungen hat VRR-Chef Ronald Lünser drei Betreiber abmahnen lassen: Neben DB Regio traf es die Nordwestbahn und die Eurobahn. Der VRR-Chef ist unzufrieden mit der Qualität und hat den Unternehmen externe Berater ins Haus geschickt. Ändert sich nichts, könnte auf eine Abmahnung eine Kündigung des Verkehrsvertrages folgen.

Laut Bahn stand die Abmahnung vor allem im Zusammenhang mit einer Häufung von Zugausfällen sowie reduzierten Sitzplatzkapazitäten. Grund dafür seien Schwierigkeiten bei der Ersatzteilversorgung gewesen. „Seit Anfang März hat sich die Fahrzeugsituation bei DB Regio NRW deutlich entspannt“, sagte der Bahnsprecher. So seien weitere Lieferanten gewonnen worden. „Mittels zusätzlicher interner und externer Werkstattressourcen konnten diese Ersatzteile verbaut und die defekten Fahrzeuge zwischenzeitlich repariert werden.“

DB Regio hat in NRW noch einen Marktanteil zwischen 30 und 40 Prozent, den restlichen Teil übernehmen private Eisenbahnverkehrsunternehmen. Laut einer Übersicht des VRR über die durchschnittlichen Verspätungen 2018 gingen jedoch sieben der zehn Linien mit den längsten Verspätungszeiten auf das Konto von DB Regio. Am schlechtesten schnitt der NRW-Express (RE1) zwischen Aachen und Hamm ab. Dort fielen durchschnittlich 4,33 Minuten Verspätung an.