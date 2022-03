Telekom allein verteilte 120.000 Mobilfunkkarten : Welle an Hilfsaktionen in NRW für Ukraine

Helfer beladen einen Transporter, der ins ukrainische Kriegsgebiet fahren soll (hier am Samstag in Cottbus). Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Düsseldorf Der Angriff auf die Ukraine und die beginnende Flüchtlingswelle mobilisiert Unternehmen und Gesellschaft. Wo große Konzerne wie Telekom, Bahn, Evonik oder Vonovia helfen wollen. Auch die NRW-Verkehrsverbünde machen mit.

Während der Krieg in der Ukraine tobt und die Zahl der Flüchtlinge schnell zunimmt, beteiligen sich immer größere Teile der NRW-Wirtschaft und der Gesellschaft an Hilfsaktionen. Die Zahl privater Spendentransporte für Flüchtlinge und für die bedrängte Bevölkerung der Ukraine ist so angewachsen, dass die NRW-Landesregierung mit Hilfsorganisationen dazu aufrief, auf solche Fahrten vorerst zu verzichten und besser Geld zu spenden. Die Landesregierung erklärte am Samstag: „Private Autofahrten in die Grenzregionen überlasten die Straßen in Richtung der Ukraine zusehends“. Viele Sachspenden stapelten sich gerade an den Grenzen, ohne dass sie verteilt werden könnten.

Bislang gingen 67 Millionen Euro an Spenden bei der ARD-Aktion für Menschen in der Ukraine ein. Am Freitagabend schauten 4,3 Millionen Zuschauer die Sendung „Wir helfen – gemeinsam für die Ukraine“, alleine während der Sendung gingen 3,3 Millionen Euro online und per Telefon-Spende ein.

Zu den Unternehmen, die handeln wollen, gehören viele große Adressen der Region.Bayer hat drei Millionen Euro für Katastrophenhilfe in der Ukraine und in Anrainerstaaten lockergemacht, die Beschäftigten spendeten in sechs Tagen 600.000 Euro, auf jeden gespendeten Euro legt das Unternehmen den gleichen Betrag rauf. Außerdem unterstützt der Leverkusener Konzern die Regierung in der Ukraine mit Antibiotika und sterilen medizinischen Produkten, um bis zu 27.000 Patienten zu versorgen.

Henkel überweist mehr als eine Million Euro und stellt Beschäftigte frei, die sich an Hilfsaktionen beteiligen.

Alle Telefonkonzerne inklusive Telekom in Bonn und Vodafone in Düsseldorf haben kostenlose Anrufe in die Ukraine ermöglicht sowie häufig kostenloses Roaming in dem Nicht-Eu-Land. Kunden bei Vodafone können eine SMS an die Nummer 44844 senden. Dann werden zehn Euro Spende von der Handyrechnung für die Aktion „Deutschland hilft“ abgezogen.

Viele Tausend Sim-Karten für Flüchtlinge sollen verteilt werden, ganz vorne ist die Telekom, die über ihre Tochterfirmen in Polen und Rumänien schon am Donnerstag 120.000 Sim-Karten verteilt hatte. „Unsere Solidarität gilt der Ukraine und allen, die von dem russischen Angriffskrieg betroffen sind. Solidarität allein reicht aber nicht. Handeln zählt“, sagt Konzernchef Tim Höttges.

Telekom und Vodafone organisieren auch freies W-Lan in Flüchtlingsheimen, der Vodafone-Ableger Vantage Towers baut Funkanlagen an Grenzbahnhöfen auf, . Bei der Medikamentenversorgung setzt sich die Düsseldorfer Ecotel mit der Unternehmer-Initiative Niederrhein bei dem größte Medikamentenhilfswerk Europas, die „Action Medeor e.V.“ in Tönisvorst, ein.

Mit dieser Organisation will auch der Verband der Chemischen Industrie in NRW kooperieren. Von den 500 Mitgliedsunternehmen sollen Medikamente oder Verbandsmaterial und Geld eingesammelt werden, Evonik in Essen gibt eine Million Euro. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ist Schirmherr der Initiative und sagt: „Die Anteilnahme und das vielfältige Engagement in Nordrhein-Westfalen sind beeindruckend. Aus der Stärke unserer Wirtschaft erwächst eine besondere Chance zur Unterstützung. Die Hilfsaktion der Chemie-Industrie und Action Medeor ist dabei ein wichtiges Zeichen, dass wir den Menschen in der Ukraine zur Seite stehen.“

Auch das Handwerk und viele weitere Firmen werden aktiv. So hat Handwerk NRW angeboten, dass Betriebe Aufträge umschichten, um Flüchtlingsheime vorzubereiten, außerdem werben viele Betriebe für die Spendenaktionen von ARD und ZDF. Die Autovermietung Arndt aus Neuss hat angeboten, dass Hilfsorganisationen ihre Lieferwagen kostenlos für Transporte an die Grenzen nutzen können, der Sprit muss aber selbst getragen werden.

Bei Thyssenkrupp aus Essen helfen Tochterfirmen in Osteuropa, den Flüchtlingen zu helfen.

Die in Düsseldorf sitzende L’Oreal Deutschland stattet Flüchtinge mit Hygieneartikeln aus. Interessanterweise bietet das Unternehmen eigenen Beschäftigten psychologische Gespräche durch eine Beratungsfirma an, sofern sie die neue Krise nach zwei Jahren Pandemie seelisch stark belastet. Vergleichbare Angebote haben viele Firmen.

Die Wohnungswirtschaft inklusive des Branchenführers Vonovia beteiligt sich an der „Wohnraumkarte“ der Landesregierung, mit der Wohnungen gesucht werden, die Flüchtlingen eventuell zur Verfügung gestellt werden können. Dabei zeichnet sich ab, dass die neuen Bürger und Bürgerinnen nach einer Übergangsphase in Heimen logischerweise eher Wohnungen in weniger begehrten Städten/Stadtteilen erhalten können. Vonovia erklärt: „Wir stellen den aus der Ukraine Geflüchteten schnell und unbürokratisch Wohnungen zur Verfügung. Dafür schauen wir in Absprache mit unserem Management vor Ort situativ, welche Quartiere besonders geeignet sind.“

Eine der wichtigsten Unterstützungen für die Geflüchteten ist, dass sie einfach nach Deutschland und andere Länder kommen können. Der Staatskonzern Deutsche Bahn nimmt Menschen aus der Ukraine kostenlos in Zügen von Polen nach Deutschland mit. Dem schließen sich die Nahverkehrsverbünde wie der VRR aus Düsseldorf und VRS aus Köln an: Geflüchtete können kostenlos in NRW und bundesweit S-Bahnen, Busse und Regionalbahnen nutzen.