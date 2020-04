Verbesserte Kreditbedingungen : Regierung will zusätzliche Corona-Hilfen für Mittelstand beschließen

Ein Mitarbeiter eines Kunststoffverarbeitungsfirma zeigt die Arbeit an einer manuellen Fräsmaschine. Die Bundesregierung plant in der Corona-Krise ein zusätzliches riesiges Programm, um im Mittelstand eine Pleitewelle zu verhindern. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die Bundesregierung legt in der Corona-Krise bei der Unterstützung für Firmen noch einmal nach. Vor allem mittelständische Unternehmen sollen einfacher an Kredite kommen.

Die Bundesregierung will in der Corona-Krise zusätzliche Hilfen in großem Umfang vor allem für den Mittelstand beschließen. Das „Corona“-Kabinett wolle am Montag ein zusätzliches Kreditprogramm verabschieden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Ziel ist es, eine Pleitewelle zu verhindern und Jobs zu erhalten.