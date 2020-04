Pläne für die Zeit nach der Krise : Scholz und Söder wollen Konjunktur mit großem Hilfspaket beleben

Berlin Die deutsche Wirtschaft soll nach den Plänen führender Politiker von SPD und Union nach dem Abklingen der Corona-Pandemie mit einem umfangreichen Konjunkturpaket wieder angekurbelt werden. Allerdings hat der SPD-Chef Walter-Borjans etwas gegen pauschale Steuersenkungen.

CSU-Chef Markus Söder und der von der SPD gestellte Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprachen sich am Wochenende für ein massives Paket aus. Diskussionen gab es in der Koalition darüber, ob zur Belebung der Konjunktur flächendeckend die Steuern gesenkt werden sollen. Söder ist dafür, SPD-Chef Norbert Walter-Borjans dagegen.

"Wenn die erste Phase mit Soforthilfen und Bürgschaften überstanden ist, brauchen wir darüber hinaus ein vitales Konjunkturprogramm in ähnlicher Größenordnung", sagte Söder der "Bild am Sonntag". Die bereits von der Bundesregierung beschlossenen ersten Notmaßnahmen haben ein Volumen von weit mehr als einer halben Billion Euro.

Für Zündstoff in der Koalition sorgte die Frage, in wie weit die Corona-Krise Änderungen in der Steuerpolitik erforderlich machen könnte. "Unsere Exportwirtschaft wird noch länger leiden, selbst wenn wir in Deutschland die Krise überstanden haben", sagte Söder. Deswegen müsse der Staat auch die Inlandsnachfrage ankurbeln.