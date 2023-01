Kosten, Emissionen und Nachfrage So effizient ist das Heizen mit Holz

Der CO 2 -Ausstoß eines Pelletofens ist geringer als beim Kaminofen für Scheitholz. Das sagt Mario Adam, Professor für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an der Hochschule Düsseldorf. Grund dafür sei, dass Pelletöfen die Energie, die im Holz drinstecke, besser in Wärme umwandeln. Zudem stiegen bei Kaminöfen die Emissionen an klassischen Luftschadstoffen wie Kohlenstoffmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen teils stark an. Das Verbrennen von einer Tonne Holzpellets im Holzpellet-Kaminofen stößt dem Experten zufolge zwischen 50 und 200 Kilogramm CO 2 aus. Beim Scheitholz-Kaminofen sind die CO 2 -Emissionen um 10 bis 20 Prozent höher.