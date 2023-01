Empfehlungen vom ADAC Das sind die besten Ladestationen für E-Autos

Welche Wallboxen sind gut und was können sie? Der Automobilclub ADAC hat zwölf Wallboxen getestet – darunter fünf mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt – und zehn davon für gut befunden. Testsieger ist demnach das günstigste Modell, die Box Homefix von Go-e-Charger für 675 Euro. Sie lädt Elektroautos sicher und schnell. Auch lässt sie sich per App sehr gut manuell steuern. Das bietet sich laut ADAC an, wenn Nutzende festlegen wollen, ob der Solarstrom vom Hausdach in den Akku des Wagens eingespeist werden soll statt ins Netz. Außerdem können sie das Auto zeitprogrammiert aufladen. Auf Platz zwei landet das fast doppelt so teure Modell Commander 2 von Wallbox Chargers. Sie lässt sich als einzige Ladestation im Test mit einem Touchscreen bedienen. Wenn der nicht mehr gebraucht wird, schaltet er sich automatisch ab. Mit einer App kann man den Verbrauch und die Kosten überprüfen. Am drittbesten schnitten die Wallboxen Terra AC W11-G5-R-0 für 1090 Euro von ABB und Home von der Firma Easee für 850 Euro ab. Beide lassen sich laut ADAC unkompliziert nutzen, sind gut ausgestattet und verfügen über eine zuverlässige Ladefunktion.