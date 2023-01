Unfall auf der Autobahn in Jüchen Motorradfahrer im Kreuz Holz tödlich verletzt

Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, so die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 60-Jährige mit seiner Aprilia am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der Tangente des Autobahnkreuzes Holz von der A 46 aus Heinsberg kommend in Richtung A 44 nach Aachen unterwegs. Ersten Zeugenaussagen zufolge habe der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei mit der Schutzplanke kollidiert. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu.