Logistik : Post kippt Paket-Preiserhöhung

Bonn Ab Mai werden manche Sendungen viel günstiger. Verbraucher müssen vergleichen.

„Die Revidierung der höheren Preise ist gut für die Kunden“, sagt Wolfgang Schuldzinski, Chef der NRW-Verbraucherzentrale, „es ist gut, dass die Bundesnetzagentur da Druck gemacht hat.“ Dies sieht auch Reinhard Houben so, wirtschafspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion: „Das ist schon eine ziemliche Klatsche für die Post.“

Die Tarife waren im Januar im Schnitt um drei Prozent erhöht worden, doch bei einer Reihe an Produkten hatte die Post noch viel mehr an der Preisschraube gedreht. So hatte sie den Tarif für den Versand eines Paketes mit bis zu zehn Kilo um 10,5 Prozent von 9,49 Euro auf 10,49 Euro erhöht, ab Mai wird dies revidiert.