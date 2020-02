Zahlen steigen seit Jahren : Mehr pflegende Angehörige erhalten erhöhte Rente

Eine Pflegerin hält die Hand einer Frau in einem Altenheim in Mönchengladbach. Foto: dpa/Jana Bauch

Berlin Die Zahl der pflegenden Angehörigen, die eine Anhebung ihrer gesetzlichen Rente aufgrund ihrer Pflegeleistungen erhalten, hat sich seit 2016 mehr als verdoppelt.

Entsprechend sind auch die Einnahmen der Rentenversicherung durch die Beitragszahlungen der Pflegeversicherung im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Lagen die Beitragseinnahmen für Pflegepersonen im Jahr 2016 noch bei rund einer Milliarde Euro, so betrugen diese 2018 rund 2,2 Milliarden Euro. Die Entwicklung mache deutlich, dass die Anfang 2017 in Kraft getretene Reform die Alterssicherung der pflegenden Menschen tatsächlich verbessert, so die Rentenversicherung „Es fließen nun für erheblich mehr Pflegende Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung und verbessern damit deren Absicherung“, sagte ein DRV-Sprecher unserer Redaktion. Der weit überwiegende Teil der Pflegepersonen sei weiblich, so die Rentenversicherung. So waren Ende 2018 rund 88 Prozent der Pflegepersonen Frauen und lediglich rund zwölf Prozent Männer.