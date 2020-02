Umstrittener Bonus : Boeing-CEO bekommt Prämie, wenn die 737 Max wieder fliegt

Washington Nach zwei fatalen Abstürzen mit 346 Toten ist die Boeing 737 Max seit März 2019 mit einem Flugverbot belegt. Sollte sie wieder fliegen, bekommt der CEO dafür eine Prämie.

Der US-Flugzeugbauer will an einer umstrittenen Anreizprämie gekoppelt an die Wiederaufnahme des Flugbetriebs der 737 Max für den neuen CEO David Calhoun festhalten. "Wir glauben, dass es im besten Interesse unseres Unternehmens, unserer Mitarbeiter und der fliegenden Bevölkerung ist, die auf Anreizen basierende Vergütung unseres neuen CEO an wichtige strategische Ziele zu binden, einschließlich der sicheren Rückkehr in den Dienst der 737 Max," schrieb Boeings Vizepräsident Tim Keating in einem Brief vom 23. Januar an den Kongress. Dieser hatte die Sondervergütung zuvor kritisiert.