Post nimmt Portoerhöhung zurück : „Das ist eine ziemliche Klatsche für die Post“

Bonn Kaum hat die Post ihre Paketpreise erhöht, senkt sie sie schon wieder. Ab dem 1. Mai soll alles wieder auf den Stand von Dezember zurück gedreht werden. Was steckt dahinter?

So die Nachricht der Deutschen Post am Mittwoch, die selbst Kenner der Branche überraschte. Wer das Hin und Her verstehen will, muss etwas tiefer hineinblicken in einen Konflikt zwischen der Bundesnetzagentur und dem Bonner Konzern. Denn eine der Aufgaben der Regulierungsbehörde ist es aufzupassen, dass der gelbe Riese in seiner marktbeherrschenden Position nicht übermütig wird. Allen Bedenken zum Trotz hatte die Post jedoch zum Jahreswechsel von Privatkunden mehr Geld für das Verschicken von Paketen verlangt. Personal und Transport würden schließlich nicht billiger, so die Begründung des Konzerns.