Quartalsbilanz : Paketgeschäft der Deutschen Post boomt

Bonn Allerdings ist auch die Zahl der Beschwerden gestiegen – sowohl in der Post- als auch in der Paketsparte.

Die Deutsche Post DHL Group ist auf Wachstumskurs. Wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte, ist der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 15,5 Milliarden Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 2,9 Prozent auf 769 Millionen Euro. Vor allem das Paketgeschäft hatte Anteil an dieser Entwicklung. Der Paketboom ist ungebrochen, die Paketpreise sind gestiegen.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 30,8 Milliarden Euro. während das Betriebsergebnis bei 1,9 Milliarden Euro lag. „Das ist fast die Hälfte dessen, was wir uns für 2019 mindestens vorgenommen hatten“, erklärte Konzernchef Frank Appel. Die Post sei in guter Verfassung. Im zweiten Quartal ist der Gewinn nach Konzernangaben allerdings um 11,2 Prozent auf 458 Millionen Euro gesunken. Das Unternehmen führt diese Entwicklung vor allem auf eine „außerordentlich niedrige Steuerquote“ im Vorjahr zurück. Dennoch ist Appel mit Blick auf das zweite Halbjahr optimistisch. „Wir sind – trotz des herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfelds – zuversichtlich für die weitere Entwicklung und haben das untere Ende unserer Jahresprognose angehoben.“ Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Post mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses auf 4,0 bis 4,3 Milliarden Euro (bisher 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro). 2020 soll der operative Ertrag auf mehr als fünf Milliarden Euro steigen.

Die Zahl der Verbraucherbeschwerden im Post- und Paketgeschäft hat in diesem Jahr zugenommen. Das teilte die Bundesnetzagentur auf Anfrage mit. Bis zum 31. Juli sind demnach im Bereich Post rund 9560 Beschwerden eingegangen. Davon entfielen 57 Prozent auf den Bereich Brief und 31 Prozent auf den Paketbereich. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 6700 Beschwerden gewesen. Wenn sich Beschwerden in bestimmten Punkten häufen, fordert die Netzagentur den Dienstleister auf, die Missstände zu beheben. „Bußgelder darf die Bundesnetzagentur im Moment jedoch nicht verhängen“, so Fiete Wulff, Sprecher der Bundesnetzagentur. „Wir begrüßen den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die Netzagentur in dieser Hinsicht zu stärken.“