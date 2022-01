Rund 40 Millionen Eintrittskarten : Kinos haben in 2021 wieder mehr Tickets verkauft

Berlin Nach herben Rückschlägen im ersten Pandemiejahr konnten die Kinobetreiber im Jahr 2021 wieder Zuwächse verbuchen. Auf Vor-Corona-Niveau sind die Besucherzahlen aber noch lange nicht.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatten die Kinos zunächst monatelang geschlossen - im Sommer öffneten viele wieder. In einigen Regionen sind Filmtheater mittlerweile wieder geschlossen, andernorts gelten Zugangsregeln. „Leider wurden die Kinos nach der guten Wiedereröffnung am 1. Juli in der zweiten Jahreshälfte vielerorts wieder erneut ausgebremst“, teilte die Vorstandschefin des HDF Kino, Christine Berg, am Freitag mit.