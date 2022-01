NASA-Studie : 2021 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen

New York Die Wissenschaftler sprechen von einem langfristigen Erwärmungstrend. Prognosen zufolge dürfte sich auch 2022 zu einem der zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen entwickeln. Und das liegt am Menschen, sagen die Experten.

Das vergangene Jahr war nach Messungen von US-Behörden und mehreren weiteren Organisationen das sechstheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach Angaben von Wissenschaftlern fügt es sich in einen langfristigen Erwärmungstrend, der sich zu beschleunigen scheint.

Die US-Weltraumbehörde Nasa, die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA und eine private Organisation veröffentlichten am Donnerstag ihre Berechnungen für die weltweite Temperatur im Jahr 2021, und alle erklärten, sie liege nicht weit unter der der ultraheißen Jahre 2016 und 2020.

Sechs unterschiedliche Berechnungen kamen zum dem Schluss, dass 2021 zwischen dem fünft- und dem siebtheißesten Jahr seit dem späten 19. Jahrhundert lag. Laut Nasa lag 2021 gleichauf mit 2018 an sechster Stelle, bei der NOAA lag 2021 allein an sechster Stelle, vor 2018.

Das Wetterphänomen La Niña habe die weltweiten Temperaturen etwas gedämpft, während sein Gegenstück El Niño sie 2016 in die Höhe getrieben habe. Dennoch sei 2021 das heißeste La-Niña-Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Zu einer Abkühlung sei es nicht gekommen.

Das vergangene Jahr dominiere nicht so sehr die Schlagzeilen, als wenn es das bislang wärmste gewesen wäre, sagte der Klimawissenschaftler Zeke Hausfather von der Organisation Berkeley Earth, die 2021 ebenfalls als das sechsheißeste Jahr einstufte. Doch es sei nur eine Frage von einigen Jahren, bis ein solches wieder auftreten werde. „Es ist der langfristige Trend.“

Der Klimawissenschaftler Gavin Schmidt, der das Temperatur-Team der Nasa leitet, sagte, der Langzeittrend sei „sehr, sehr klar“. Und das liege am Menschen. Daran werde sich nichts ändern, „bis wir aufhören, die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre zu steigern“.