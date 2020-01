Tarifrunde : IG Metall verzichtet auf konkrete Tarifforderung

Frankfurt Im Gegenzug für ihr Moratorium verlangt die Gewerkschaft Job- und Standortgarantien und will bei Investitionen und Produkten mitreden. Den Arbeitgebern hat sie eine Frist bis zum 3. Februar gesetzt. Die Signale aus dem Unternehmerlager sind vorsichtig optimistisch.

(maxi) Ein spitzbübisches Lächeln huscht über Jörg Hofmanns Gesicht, als der IG-Metall-Chef vor Journalisten in Frankfurt den radikalen Kursschwenk für die anstehende Tarifrunde erklärt: „Es ist ein bisschen ungewohnt, wir leben aber auch in ungewohnten Zeiten“, sagt Hofmann.

Üblicherweise laufen Tarifverhandlungen nach einem Muster ab: Erst erhebt die Gewerkschaft eine Maximalforderung, die von den Arbeitgebern empört zurückgewiesen wird. Nach einigem Zieren gibt es dann ein Gegenangebot. Es folgen zur Mitgliedergewinnung geeignete Warnstreiks, man verhandelt weiter und trifft sich am Ende in der Mitte.

Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Die Industrie schlittert in die Rezession. Zugleich tun Digitalisierung und Mobilitätswende ein Übriges, um übliche Abläufe in der Metall- und Elektroindustrie zu erschüttern. Für die IG Metall haben sich die Prioritäten verschoben. Nach den satten Tarifabschlüssen der vorangegangenen Jahre rückt nun die Arbeitsplatzsicherung in den Fokus. Dafür verzichtet die Gewerkschaft darauf, ihre Tarifforderung konkret zu beziffern. Stattdessen geht sie mit einem „Moratorium“ ins Rennen: Die Firmen sollen sich bereit erklären, „keine einseitigen Maßnahmen zum Personalabbau, zu Ausgliederungen, zur Verlagerung von Produkten und zur Schließung von Standorten zu ergreifen“. Im Gegenzug bietet die IG Metall an, noch vor dem Ablauf der Friedenspflicht über höhere Entgelte und ein Zukunftspaket zu verhandeln.