Umstrittener Unkrautvernichter : Bayer soll vor Einigung im Glyphosat-Streit stehen – Aktie legt zu

New York Laut Kreisen ist eine Einigung in den USA möglich, Bayer könnte bis zu zehn Milliarden Dollar für Vergleiche mit den krebskranken Klägern zahlen. Die Aktie schnellt hoch.

Im Falle einer Einigung sehen zahlreiche Analysten - je nach Höhe der Entschädigungssumme an die Kläger - noch deutlich Luft für den Aktienkurs. So schätzte Alistair Campbell vom Investmenthaus Liberum vor einer Woche, dass immer noch eine Belastung von rund 25 Milliarden Euro in den Aktienkurs eingepreist sei, was mehr sein dürfte als Bayer am Ende wohl zahlen wolle und vielleicht werde.