Mehr Geld : IG Metall und Arbeitgeber erzielen Einigung für Stahlkocher im Nordwesten

Düsseldorf Es gibt eine Einigung bei den Tarifverhandlungen für die rund 70.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Sie wurde von IG Metall und Arbeitgebern erzielt.

Danach erhalten die Beschäftigten am 28. Dezember dieses Jahres sowie am 28. Februar 2022 eine wiederkehrende Zahlung von jeweils 250 Euro, wie die Parteien am Samstag nach der Verhandlungsrunde in Düsseldorf mitteilten. Ab dem 28. Februar 2023 sollen die Stahlkocher dann 600 Euro zusätzlich im Jahr erhalten. Außerdem haben die Parteien eine Corona-Beihilfe von 500 Euro beschlossen, die schon Ende Juni ausgezahlt werden soll. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit von 15 Monaten, hieß es in einer Erklärung des Arbeitgeberverbandes Stahl.