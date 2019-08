Wohnungsmarkt : Stadtwohnungen immer kleiner

Düsseldorf Die Zahl der Quadratmeter pro Bewohner geht in den Großstädten deutlich runter. Familien weichen ins Umland aus. Berlin plant derweil eine sehr rigide Mietpreisbremse.

Der Untersuchung zufolge bewohnte in den großen Städten Deutschlands (also auch Düsseldorf und Köln) im Jahr 2017 jeder Mieter eine Fläche von 51 Quadratmetern, im Jahr 2009 waren es pro Kopf noch 54 Quadratmeter. In ganz Westdeutschland stieg gleichzeitig die Zahl der Quadratmeter pro Bewohner in Mietwohnungen von knapp 54 Quadratmetern auf mehr als 57 Quadratmeter an. Der Trend auf dem Land ist also umgekehrt wie in den Städten.