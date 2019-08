Kommentar zu hohen Mieten : Traurige Flucht der Familien auf das Land

Meinung Die Bürger und gerade die Familien rücken wegen der stark steigenden Mieten in den Metropolen stärker zusammen. Anders lassen sich die neuen Zahlen zum Mietmarkt in Deutschland nicht interpretieren.

In begehrten Städten wie Düsseldorf, Köln oder Bonn wird die Lage dagegen dramatischer von Jahr zu Jahr. Nur Spitzenverdiener können sich bei neuen Mietverträgen wirklich große Wohnungen in der Stadt leisten, um dort auch mit drei oder vier Kindern zu leben. Die breite Mittelschicht hat eine schwierige Wahl: Ein Teil zieht in das Umland der Städte, wenn Kinder kommen, um Platz zu haben. Ein anderer Teil bleibt mit Kindern in der Stadt, um sich die Kosten des Pendelns und den Zeitaufwand dafür zu sparen. Sie leben beengter, aber die Kinder sehen ihre Eltern öfter als viele Landkinder, und der Weg zur Schule und anderen Angeboten ist kurz.