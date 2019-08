Weiterer Konkurrent „auf dem Radar“ : Spekulationen über Übernahme von Klöckner durch Thyssenkrupp

Düsseldorf Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp will laut einem Zeitungsbericht den Duisburger Stahlhändler Klöckner übernehmen. Die Börse reagierte auf die Spekulationen: Die Kurse beider Unternehmen zogen an.

Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp will laut einem Zeitungsbericht den Duisburger Stahlhändler Klöckner übernehmen. Das berichtet das „Handelsblatt“. Der Artikel löste Reaktionen an der Börse aus: Während der Kurs von Thyssenkrupp am Freitagvormittag um 2 Prozent anzog, sprangen Klöckner-Aktien um 15 Prozent nach oben. Am Nachmittag hatten beide Firmen ihre Kursgewinne aber teilweise wieder abgegeben. Die Unternehmen wollten den Bericht nicht kommentieren.

Thyssenkrupp ist unter Druck. Der Stahlmarkt leidet weltweit unter einer geringen Nachfrage, an Überkapazitäten und niedrigen Preisen. Um am Markt einen besseren Stand zu haben, peilten die Essener ursprünglich eine Fusion ihrer Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel an, die scheiterte aber am Veto der Kartellbehörden. Konzernchef Guido Kerkhoff hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass eine Konsolidierung in der Industrie notwendig sei, und dass er solche Optionen auch für seine Geschäfte prüft.