Dividende 2021 : Henkel lädt seine Aktionäre zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein

Henke lädt seine Aktionäre am Freitag, den 16. April zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 ein. Alle wichtigen Informationen zur Aktionärsversammlung finden Sie hier.

Wann findet die Henkel-Hauptversammlung 2021 statt?

Die Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA findet am Freitag, den 16. April 2021 statt.

Wo findet die Henkel-Hauptversammlung 2021 statt?

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen hat die Henkel AG & Co. KGaA beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung 2021 rein virtuell ohne die physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten.

Wer darf an der Henkel-Hauptversammlung 2021 teilnehmen?

Alle Aktionäre, die sich ordnungsgemäß bis zum 12. April anmeldet haben und den Nachweis ihres Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht haben, dürfen an der ordentlichen Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA teilnehmen.

Wie kann man die ordentliche Hauptversammlung der Henkel & Co. KGaA verfolgen?

Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die Übertragung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das Henkel InvestorPortal verfolgen und ihre Rechte schriftlich oder über das Henkel InvestorPortal ausüben.

Wie hoch ist die Dividende der Henkel AG & Co. KGaA?

Für das beendete Geschäftsjahr 2019/2020 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Henkel AG & Co. KGaA eine Dividende in Höhe von 1,83 Euro pro dividendenberechtigte Stammaktie vor. Somit bleibt die Dividende im Vergleich zum letzten Jahr unverändert.

Wann erfolgt die Ausschüttung der Dividende?

Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Das heißt, dass die Dividende der Henkel & Co. KGaA am Mittwoch, den 21. April 2021 auf das Depot verbucht wird.