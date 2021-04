Finanzskandal : Ex-Geheimdienstkoordinatoren berichten über Kontakte zu Wirecard

Berlin Der Wirecard-Ausschuss setzt immer mehr Puzzleteile des mutmaßlichen Milliardenbetrugs zusammen. Im Bundestag müssen zwei frühere Geheimdienstkoordinatoren aussagen. Beide hatten Kontakt zum Skandalunternehmen.

Im Untersuchungsausschuss des Bundestags haben frühere Geheimdienstkoordinatoren der Bundesregierung über ihre Kontakte zum Skandalkonzern Wirecard berichtet. Ex-Kanzleramtsminister Bernd Schmidbauer nahm dabei auch einen mutmaßlichen Fluchthelfer des untergetauchten Wirecard-Managers Jan Marsalek in Schutz. Der ehemalige Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes habe ihm erzählt, er habe er nicht gewusst, dass Marsalek sich habe absetzen wollen.

Marsalek flog nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor der Insolvenz Wirecards im vergangenen Sommer aus der Nähe von Wien in die belarussische Hauptstadt Minsk . Bei dem Flug seien alle nötigen Papiere vorgelegt und auch das Ziel der Privatmaschine angegeben worden, sagte Schmidbauer. Wie Marsalek von Minsk aus vorging, wisse der österreichische Ex-Geheimdienstmann nach eigenen Angaben nicht. Das glaube er ihm auch, betonte Schmidbauer.

Schmidbauer berichtete auch von einem Treffen mit Marsalek im Jahr 2018. Es habe mehrere Punkte gegeben, „die mich nicht nur interessierten, die auch die Sicherheit unseres Landes betrafen“, sagte er. So habe ihn etwa „elektrisiert“, dass Marsalek damit geprahlt habe, die Formel des Nervengifts Nowitschok zu besitzen. Er habe sich bemüht, mehr von ihm zu erfahren, berichtete Schmidbauer. „Das gelang nicht.“

Auch der SPD-Finanzpolitiker Jens Zimmermann hält es für „überraschend, wie wenig unsere Nachrichtendienste über Wirecard wussten“. Zuvor hatte Sonderermittler Wolfgang Wieland dem Ausschuss in geheimer Sitzung über seine Erkenntnisse berichtet. Es gebe keine belastenden Informationen, dass deutsche Nachrichtendienste irgendwie mit Wirecard kooperiert hätten.

Der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar berichtete, die Informationen der deutschen Dienste über Wirecard seien weitestgehend „unüberprüfte Hinweise von befreundeten Nachrichtendiensten“ gewesen. Es stelle sich die Frage, ob die deutschen Nachrichtendienste so gut arbeiteten, wie man es erwarten würde.

Unter anderem gebe es im Zusammenhang mit dem Fall Wirecard Hinweise darauf, dass österreichische Nachrichtendienste Quellen in Deutschland geführt hätten, sagte Toncar. „Will da im Kanzleramt nicht vielleicht mal jemand zum Telefon greifen und in Österreich anrufen und fragen, was da eigentlich los ist?“, fragte Zimmermann.