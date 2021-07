Bauprojekt in Düsseldorf : Das hat die Gerda-Henkel-Stiftung im Malkasten-Park vor

Düsseldorf Die Familie Henkel gibt eine Million Euro für den Künstlerverein Malkasten. Und die Gerda-Henkel-Stiftung steckt einen hohen sechsstelligen Betrag in das Herz’sche Haus – notfalls soll vorerst nur hier die Sanierung starten.

Die bevorstehenden Bauarbeiten im Park des Malkastens sorgen im Künstlerverein für Unruhe. Es gibt viele Befürworter, aber auch einige Gegner. Neben dem Abriss der Anbauten und ihrem Ersatz baut auch die Gerda-Henkel-Stiftung in dem Park. Ohne sie wären die neuen Ausstellungsräume für den Verein nicht möglich. Es stellt sich die Frage: Warum engagiert sich die Stiftung so großzügig?

Wer an den Bauten entlanggeht, sieht auch die Rückfront der Häuser an der Malkastenstraße. Im ersten Haus, das einst dort errichtet wurde, lebten Gerda Henkel und ihre Tochter Lisa Maskell. Letztere errichtete vor 45 Jahren zum Gedenken an ihre Mutter die Stiftung, und diese sitzt heute in jenem Haus mit der Nummer 15.