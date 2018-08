Probleme beim Geldabheben: Commerzbank will Störung bei Pfändungsschutzkonten bis Mittag beheben

Commerzbank will Störung bei Pfändungsschutzkonten bis Mittag beheben

Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt am Main (Archivfoto). Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt/Main Seit Dienstag kämpft die Commerzbank mit Problemen bei Pfädungsschutzkonten. So konnten Kunden etwa kein Geld abheben. Bis Donnerstagmittag will die Bank die Probleme aber beseitigt haben.

Commerzbank-Kunden mit Pfändungsschutzkonten sollen nach einer technischen Störung bald wieder uneingeschränkt an ihr Geld kommen. „Wir rechnen damit, dass bis heute Mittag alle Inhaber von P-Konten, denen Zahlungen gefehlt haben, über diese verfügen können“, sagte ein Commerzbank-Sprecher am Donnerstag. Bei einem Teil der Pfändungsschutzkonten waren am Dienstag nicht alle Zahlungseingänge wie geplant gebucht worden.