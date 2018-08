Buchungen geplatzt: Probleme bei Commerzbank

Düsseldorf Die Commerzbank kämpft seit Dienstag mit Problemen bei Pfändungsschutzkonten. Umfang und Ursache waren auch am Abend unklar.

Ohne Geld auf dem P-Konto lassen sich andererseits auch keine Einkäufe tätigen. Diese Erfahrung haben am Dienstag und Mittwoch zunächst betroffene Kunden auch gemacht. In den Filialen waren offenbar manche Berater vorübergehend überfordert. Andere reagierten schnell und zahlten Bargeld an jene Kunden, bei denen die Störung noch nicht behoben war, am Schalter aus, und zwar bis zu 1000 Euro. Bei einigen Niederlassungen mussten beispielsweise Bezieher von Arbeitslosengeld II ihren Bescheid vom Jobcenter mitbringen, andere Kassen-Beschäftigte zahlten unbürokratisch aus. Zuvor hatten Kunden in sozialen Netzwerken darüber, geklagt, dass Mitarbeiter der Bank in einzelnen Filialen mit Verweis auf den Kontostand überhaupt kein Geld hätten auszahlen wollen. Am Nachmittag hatte das Unternehmen offensichtlich zumindest in dieser Hinsicht die Probleme wieder im Griff.