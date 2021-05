796 Haushalte in Leverkusen und Monheim : Bauschaden legt Teile des Vodafone-Netzes lahm

Leverkusen/Monheim Die Beschädigung eines Glasfaserstrangs bei Bauarbeiten hat im Bereich Leverkusen/Monheim einen Teil des Vodafone-Netzes lahmgelegt.

Der Schaden war nach Angaben von Vodafone-Sprecher Volker Petendorf bereits am Dienstag-Vormittag gegen 10 Uhr eingetreten. Betroffen sei eine lokale Zufuhrtrasse: „Bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte, wurde der Kabelstrang, an dem die 796 betroffenen Haushalte angeschlossen sind, massiv beschädigt“, so der Sprecher. Für die Reparatur seien umfangreiche Tiefbau- und Spleißarbeiten notwendig, „die aufgrund der örtlichen Verhältnisse sehr aufwändig sind.“ Technik-Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen, hieß es am Mittwochmorgen.