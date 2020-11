Trotz Corona wieder ein Langstreckenflug ab Düsseldorf : „Wir hoffen auf Stabillisierung der Nachfrage nach Flügen in 2021“

Düsseldorf/Dubai Trotz Corona-Welle hat Emirates als erste Airline wieder Langstreckenflüge ab Düsseldorf gestartet. Europachef Volker Greiner rechnet schon 2022 wieder mit sovielen Urlaubsflügen wie früher. Aktuell gibt es aber nur ein unproblematisches Ziel: Die Seychellen.

Greiner Wir haben ein umfassendes Maßnahmenpaket für jeden Reiseabschnitt eingeführt, um die Sicherheit unserer Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Alle unsere Passagiere erhalten zum Beispiel ein kostenloses Hygienekit. Die Kabinenluft wird alle zwei bis drei Minuten ausgetauscht.. Alle unsere Flugzeuge sind mit den modernsten HEPA-Filtern ausgestattet, so dass die Wahrscheinlichkeit, sich an Bord anzustecken fast bei null liegt. In Dubai durchläuft zudem jedes unserer Flugzeuge ein umfangreiches Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.