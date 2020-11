Verbraucherschutz : Justizministerium will Amazon & Co. zu mehr Transparenz zwingen

Justizministerium will Amazon & Co. zu mehr Transparenz zwingen

Berlin Algorithmen bestimmen Händlerseiten wie Amazon oder Ebay – für die Verbraucher ist das jedoch oft nicht durchschaubar. Ein neues Gesetz soll jetzt für mehr Klarheit sorgen.

Das Bundesjustizministerium will Unternehmen wie Amazon und Ebay bei ihren Online-Marktplätzen zu „wesentlichen Hinweispflichten“ zwingen. Das geht aus dem Referentenentwurf zu einem Gesetz hervor, in dem die künftigen vertraglichen Regelungen festgeschrieben werden. Mit dem Gesetz wird eine EU-Richtlinie in Deutschland umgesetzt. Der Entwurf wurde am Dienstag veröffentlicht.