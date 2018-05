Essen/London: Elliot steigt bei Thyssenkrupp ein

Essen/London Der Investor kündigt einen konstruktiven Dialog an - doch das heißt nichts Gutes.

Mit dem als "Managerschreck" verschrienen US-Hedgefonds Elliot hat der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp nun offenbar einen weiteren unbequemen Investor am Hals. Der Hedgefonds des als aktivistisch bekannten Finanzinvestors Paul Singer bestätigte nach dem Aufkommen von Gerüchten in den vergangenen Tagen gestern eine "signifikante Beteiligung", die jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die meldepflichtige Schwelle überschreite. Ab drei Prozent muss ein Aktionär seine Beteiligung offenlegen. Elliott sehe einen erheblichen Spielraum für operative Verbesserungen beim Dax-Konzern, hieß es.

Der nach einem Bericht des "Manager Magazins" in Finanzkreisen als "Heuschrecke, Geier und Pirat" bekannte Hedgefonds kündigte zunächst einen "konstruktiven" Dialog mit allen Beteiligten an, inklusive Aufsichtsrat und Management.

Zu einem möglichen Verbündeten könnte dabei der schwedische Finanzinvestor Cevian werden, der in der Vergangenheit immer wieder mit massiver Kritik am Kurs von Konzenchef Heinrich Hiesinger auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der mit einem Anteil von 18 Prozent zweitgrößte Thyssenkrupp-Aktionär könnte mit dem neuen Weggefährten die einst mächtige Krupp-Stiftung überflügeln, deren Anteil am Konzern auf mittlerweile 21 Prozent abgesunken ist.