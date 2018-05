Frankfurt: Sewing will den Stolz zurückbringen

Frankfurt Auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank gibt es kaum Positives zu verkünden - dafür einen Stellenabbau. Der neue Chef hofft trotzdem auf Aufbruchstimmung.

Gut 7000 ihrer weltweit rund 97.000 Stellen will die Deutsche Bank bis zum Ende des kommenden Jahres abbauen. Die Zahl der Mitarbeiter solle auf "deutlich unter 90.000" sinken, sagte deren neuer Vorstandschef Christian Sewing gestern bei der Hauptversammlung des Finanzinstituts. Von 600 Mitarbeitern der Unternehmens- und Investmentbank habe sich das Geldhaus in den vergangenen sieben Wochen schon getrennt. Das bedeute bis zu 800 Millionen Euro an Restrukturierungs- und Abfindungskosten für das Gesamtjahr. Das werde das Ergebnis beeinträchtigen. Die Bank hatte zuletzt drei Jahre in Folge Verluste gemacht.