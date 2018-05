Düsseldorf: Telekom benachteiligt Wettbewerber

Düsseldorf Studie: Kunden von Wettbewerbern müssen länger auf Techniker warten.

Ein Telekom-Sprecher betont, dass das Unternehmen keinen Unterschied zwischen eigenen und Fremdkunden mache. "Wir erledigen 98 Prozent der Außendienst-Termine pünktlich, lediglich bei zwei Prozent gibt es von uns verschuldete Verzögerungen", hieß es in einer Stellungnahme. Wie die Pünktlichkeit berechnet werde, wurde nicht erläutert. Der Sprecher zweifelte auch die von Vodafone in Auftrag gegebene Studie an. Er bemängelt, dass nach Erfahrungen in der Vergangenheit gefragt wurde - schlechte Erfahrungen würden aber eher in Erinnerung bleiben. Zudem wurden in der Studie zwar fast 4500 Menschen befragt, allerdings hatten nur 18 Prozent (etwa 800 Menschen) in den vergangenen zwei Jahren einen Techniker-Termin.