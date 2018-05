Düsseldorf: Elliott nimmt Thyssenkrupp ins Visier

Düsseldorf Der berüchtigte Hedgefonds will angeblich beim Stahlkonzern einsteigen.

Der US-Hedgefonds Elliott will mitten in den abschließenden Verhandlungen über eine Stahlfusion bei Thyssenkrupp mitmischen. Elliott wolle ein Paket an dem Konzern erwerben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Der Aktienkurs des Stahlkonzerns schoss zeitweise um sieben Prozent nach oben.